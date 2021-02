Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Brand in Wohnhaus

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Eversmeer - Brand in Wohnhaus

In einem Einfamilienhaus in Eversmeer kam es am Dienstag zu einem Brandgeschehen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in dem Haus in der Goldmoorstraße ein Feuer im Dachgeschoss aus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.50 Uhr alarmiert. Das Feuer griff auf Teile des Dachstuhls über und zerstörte diesen teilweise. Ein 13-jähriger Junge wurde durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Weitere Personen befanden sich nach ersten Erkenntnissen nicht im Gebäude. Die Feuerwehren waren mit mehr als 50 Kräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst, das DRK und eine Notfallseelsorgerin. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell