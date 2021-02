Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auffahrunfall

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch in Norden auf der Osterstraße. Eine 62 Jahre alte BMW-Mini-Fahrerin fuhr gegen 15.40 Uhr hinter einem 54-jährigen Citroen-Fahrer in Richtung Bundesstraße. Als der 54-Jährige im Einmündungsbereich verkehrsbedingt anhielt, bemerkte die 62-Jährige dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Citroen-Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell