Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Schuppen brennt aus

Heek (ots)

Komplett ausgebrannt ist ein Schuppen am Sonntagmorgen in Nienborg. Gegen 11.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu dem hölzernen Unterstand aus. Ein Zeuge hatte das Feuer in einem Waldstück an der Plaggenbahn gemeldet. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kriminalinspektion I unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen.

