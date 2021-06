Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Getränke aus Automaten entwendet

Stadtlohn (ots)

Mehrere Getränkeflaschen und Süßigkeiten aus einem Automaten entwendeten Unbekannte in einem Betrieb in Stadtlohn. Um an den Inhalt zu gelangen, hatten die Täter die Scheibe des Geräts eingeschlagen. Die Scherben fegten sie zusammen und entsorgten sie in einem Abfallbehälter in der Firmenhalle. Wie die Täter in das Gebäude an der David-Roentgen-Straße gelangten, ist derzeit unklar. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Montag, 04.40 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

