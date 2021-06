Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Winden (ots)

Eine Gruppe von Motorradfahrern befuhr gegen 14:50 Uhr die Strecke von Winden in Richtung Nassau. Ein Teilnehmer der Gruppe kam, vermutlich durch den Wechsel von Licht und Schatten, in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zu fall. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Während der Unfallaufnahme, sowie für die Landung des Hubschraubers musste die Strecke komplett gesperrt werden.

