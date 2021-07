Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Verkehrszeichen umgefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrszeichen umgefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in Norden ein Verkehrszeichen umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Das Verkehrszeichen "Verbot für Radverkehr" stand an der Bundesstraße 72. Offenbar kam der Unfallverursacher in Fahrtrichtung Lütetsburg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Höhe der Bahnhofstraße mit dem Schild. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr er davon. Der Unfall ereignete sich vermutlich zwischen Donnerstag und Montag. Das beschädigte Verkehrszeichen wurde der Polizei am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr gemeldet. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell