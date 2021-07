Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 03./04.07.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Aurich auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher auf dem Fahrradweg der B72 in Moordorf fuhr und in Höhe des Weißen Wegs plötzlich auf die Fahrbahn geriet. Die Beamten entschieden sich, den Fahrradfahrer hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei stellten die Beamten bei dem 28-jährigen Mann aus Aurich fest, dass dieser mit deutlich über 1,5 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Im Folgenden wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der junge Auricher wird sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen.

Kriminalitätsgeschehen

Pedelec entwendet, Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag wurde von bislang unbekanntem Täter das an der Anschrift "Eickebuscher Weg 34" abgestellte Pedelec entwendet. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein graufarbenes Pegasus Solero E8. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, zu möglichen Tätern oder zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Aurich.

Diebstahl eines Außenbordmotors

Ebenfalls sucht die Polizei Zeugen hinsichtlich des Diebstahls eines Außenbordmotors, welcher sich zwischen dem frühen Freitagabend und dem späten Samstagvormittag in Aurich ereignet hat. Im Konkreten handelt sich hierbei um den Motor eines Schlauchbootes. Das Schlauchboot war an einem größeren Boot angehängt und dieses Boot lag im Auricher Hafenbecken nahe der Einmündung "Zum neuen Hafen", Ecke "Zum Kanal" vor Anker. Jedwede Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen.

Sonstiges

Grill entzündet Hecke

Am späten Samstagnachmittag nahm die Polizei in Aurich Ermittlungen zu einer fahrlässigen Brandstiftung auf, nachdem ein 62-jähriger Auricher in Sandhorst in seinen Grill mittels Grillanzündern ein Feuer entfachte. Im weiteren Verlauf fing eine im Nahbereich befindliche Hecke Feuer, konnte allerding von der alarmierten Feuerwehr abgelöscht werden, so dass die Flammen keine Schäden an Gebäuden verursachen konnten.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Norden - Ein 31-jähriger Brite befuhr am Samstag gegen 23:00 Uhr mit einem Pkw öffentliche Straßen in Norden. Auf der Norddeicher Straße überfuhr und beschädigte er dabei eine Verkehrsinsel, setzte seine Fahrt anschließend aber unerlaubt bis zu einem Hotel in Norddeich fort, wo ihn eingesetzte Polizeibeamte antreffen konnten. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde Alkoholeinfluss bei dem Mann festgestellt. Er pustete über 2 Promille und musste anschließend eine Blutprobe abgeben.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Norddeich - Auf dem Großraumparkplatz P2 wurde im Zeitraum vom 29.06.2021 bis 04.07.2021 ein ordnungsgemäß geparkter brauner VW Touran mit Städtekennung HB vermutlich durch ein daneben ein- oder ausparkendes Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt. Es entstanden Kratzer und Dellen. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter Tel. 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr Norden - Zwischen mehreren Personen ist es am Samstag, gegen 21:00 Uhr, in Tidofeld zu Streitigkeiten gekommen. Im Zuge dieser Streitigkeiten schlägt ein 20-jähriger Mann aus Norden einem 54-Jährigen (ebenfalls aus Norden) gegen den Kopf und verletzt diesen leicht. Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme verlässt das 54-Jährige Opfer zunächst die Örtlichkeit, kehrt aber kurze Zeit später mit seinem Fahrrad zurück und beleidigt und bedroht nun seine 42-jährige Ehefrau, welche vor Ort verblieben war. Erneut musste die Polizei anrücken. Im Zuge dieser neuerlichen Sachverhaltsaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 54-Jährige im stark alkoholisierten Zustand mit einem Fahrrad vor Ort erschienen war. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 54-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Heckscheibe eines Pkw beschädigt

Marienhafe - Am Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde die Heckscheibe eines geparkten Pkw am Tjücher Moortun beschädigt. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen sowie der Spurenlage richtet sich der Tatverdacht gegen einen 20-jährigen Mann aus Rechtsupweg. Zeugen, die weitere Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, mögen sich bei der Polizei in Norden melden (Tel. 04931-9210).

Polizeibeamte angegriffen

Norden - Zu einer randalierenden Person in einer Wohnung wurde die Polizei am Sonntag gegen 01:20 Uhr gerufen. Vor Ort wurde ein 39-jähriger Mann angetroffen, der bereits durch mehrere Familienangehörige bzw. Bekannte am Boden festgehalten wurde. Im Zuge der geplanten Fesselung des Mannes durch die eingesetzten Beamten schlug, trat und biss dieser um sich und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Mit Unterstützung weiterer Beamten konnte der Mann schließlich fixiert werden. Aufgrund seines Zustandes wurde er in die Norder Ubbo-Emmius-Klinik (UEK) eingeliefert. Während der Fahrt dorthin wurden die begleitenden Polizeibeamten durch den 39-Jährigen fortwährend beleidigt und bedroht. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Pkw beschädigt

Loppersum - In der Schlossstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein Pkw beschädigt worden. Die Tatzeit liegt zwischen 01:30 Uhr und 08:30 Uhr. In diesem Zeitraum stand der Pkw, Mitsubishi Lancer (silbergrau mit EL-Kennzeichen) ordnungsgemäß abgestellt am Fahrbahnrand. Unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe dieses Fahrzeuges und verursachten eine Delle am Fahrzeugheck. Auf dem Loppersumer Sportplatz soll in der betreffenden Nacht eine Veranstaltung stattgefunden haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, wenden sich bitte an die Norder Polizei (Tel. 04931-9210).

Sonstiges

Verbotenerweise auf dem Deich gezeltet

Norden - Auf der Deichkrone im Bereich des sog. "Roten Pfahls" trafen Polizeibeamte am Samstag gegen 18:30 Uhr auf einen 33-jährigen Mann aus Münster, der dort sein Zelt aufgeschlagen hatte. Zuvor hatten Zeugen die Polizei informiert. Da das Campen bzw. Zelten auf dem Deich nach dem Niedersächsischen Deichgesetz strengstens untersagt ist, wurde gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Zelt musste er abbauen.

Landkreis Wittmund

Diebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter/Täterinnen mehrere gefüllte Getränkekisten, die vor einem Lager eines Verbrauchermarktes an der Friedeburger Hauptstraße abgestellt waren. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, 04462-9110, in Verbindung setzen.

Widerstand gg. Polizeibeamte

Ein 27jähriger amtsbekannter Mann aus Wittmund erschien am späten Samstagabend auf der Polizeidienststelle in Wittmund, nachdem er zuvor schon einen Platzverweis erteilt bekommen hatte, und forderte seine Festnahme ein. Es bestand jedoch kein Grund, den Mann festzunehmen. Daraufhin wurde der Mann aggressiv und versuchte die Beamten anzugreifen. Nach Einsatz von Reizstoff wurde der Mann schlussendlich doch in Gewahrsam genommen. Zwar hatte der Mann sein Ziel erreicht, dass dürfte jedoch nicht so schwer wiegen, wie die Strafanzeige, die anschließend gegen den Mann gefertigt werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell