Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 03.07.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl eines Beatmungsgerätes

Am Freitagabend, kurz nach 19:00 Uhr, wurde in der Goethestraße in Aurich ein Intensivbeatmungsgerät entwendet. Eine Beatmungstechnikerin wollte das Beatmungsgerät in die UEK Aurich verbringen, weil es dort dringend benötigt wurde. Sie hielt dazu in der Goethestraße. Als sie ausgestiegen war, liefen drei jugendliche Personen an ihr vorbei, entrissen ihr das Gerät, welches sich in einer Art Laptoptasche befand, und flüchteten anschließend damit. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder einen Hinweis auf den Verbleib des Beatmungsgerätes geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer: 04941/6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitagvormittag befuhr ein in Aurich wohnender 52-jähriger Mann mit seinem Pkw den Kreisverkehr der Oldersumer Straße. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersah er einen 17-jährigen jungen Mann, der gerade den Kreisverkehr mit seinem Fahrrad befuhr. Der aus Aurich stammende junge Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen der UEK Aurich zugeführt werden.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Plaggenburg. Ein 23-jähriger junger Mann aus Wittmund befuhr mit seinem Pkw die B210 in Richtung Wittmund. In Plaggenburg kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Trotz des entstandenen Fremdschadens setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Ein 25-jähriger aus Aurich stammender Autofahrer hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Anhand der Zeugenangaben konnte der Verkehrsunfallflüchtige kurz danach gestellt werden. Es wurde festgestellt, dass dieser nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss, Atemalkoholkonzentration über 1,1 Promille, stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Aurich - weitere Verkehrsunfallflucht

Am frühen Samstagmorgen kam es in Aurich zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. An der Lichtzeichenanlage auf der Emder Straße in Höhe des dortigen Baumarktes fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw auf einem vor der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage stehenden Pkw auf, welcher von einem 54-jährigen Mann aus Emden geführt. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte plötzlich seinen Pkw zurück und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Straße Dreekamp. Der Unfallverursacher konnte kurz danach ermittelt und angetroffen werden. Hierbei handelte es sich um einen 29-jährigen Mann aus Südbrookmerland. Der Grund seiner Flucht konnte schnell festgestellt werden, denn er war mit einem Pkw gefahren, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille gemessen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er bereits in der Nacht mit einem nicht zugelassenen Motorrad fuhr. Weiterhin war an diesem Motorrad ein nicht dazugehöriges Kennzeichen angebracht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Ermittlungen wegen diverser Delikte aufgenommen.

Aurich - Verkehrsunfall zwischen Pedelecfahrern

Kurz vor Samstagmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei aus Aurich stammenden Pedelecfahrerinnen. Eine 62-jährige Frau wollte in Ogenbargen auf den Radweg der Esenser Straße fahren und stieß hierbei mit einer 82-jährigen Frau zusammen. Die 82-jährige kam hierdurch zu Fall und erlitt unter anderem erhebliche Kopfverletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen in das NWK-Sanderbusch verbracht werden. Die Ermittlung zur Ursache des Zusammenstoßes wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Gaststätte in Wittmund zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug eine derzeit unbekannte männliche Person einem 49jährigen Mann aus Wittmund mit der Faust auf das linke Auge und wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 43jähriger Pkw-Fahrer aus Leer wurde anlässlich einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitagnachmittag in Wittmund angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und ein offener Haftbefehl gegen diesen vorlag. Nachdem er den haftbefreienden Geldbetrag entrichtet hatte, konnte er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Ein Strafverfahren wurde darüber hinaus eingeleitet.

Westerholt - Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Freitagabend wurde ein 33jähriger Mann aus Westerholt mit seinem Pkw in Westerholt angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,8 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen kam es in Wittmund in der Ludwig-Franzius-Straße, in Höhe der Arztpraxis, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten grauen VW Golf, verursachte Sachschaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

