Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

In der Knochenburgstraße in Wittmund kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war eine 36 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 10.20 Uhr in Richtung Finkenburgstraße unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein nachfolgender 23-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Die 36-jährige VW-Fahrerin, ihre 29-jährige Beifahrerin und der Opel-Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

