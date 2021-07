Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Mähroboter gestohlen +++ Norderney - Lack zerkratzt +++ Berumbur - Bei Überholvorgang kollidiert

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Lütetsburg - Mähroboter gestohlen

In Lütetsburg haben Unbekannte von einem Grundstück an der Landstraße einen Rasenmähroboter gestohlen. Zu dem Diebstahl kam es nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hage entgegen unter Telefon 04931 973980.

Norderney - Lack zerkratzt

Ein bislang Unbekannter hat auf Norderney einen Opel Mokka beschädigt. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, zerkratzte der Täter den Lack des Wagens auf der Motorhaube und entlang der linken und rechten Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden liegt geschätzt bei rund 4.000 Euro. Der Wagen stand zur Tatzeit in einer Parkbucht in der Straße Am Wasserturm. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Bei Überholvorgang kollidiert

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Überholvorgang in Berumbur mit einem Autofahrer kollidiert. Gegen 18.30 Uhr war ein 34-jähriger Mazda-Fahrer auf der Hauptstraße unterwegs und wollte offenbar nach rechts in die Friesenstraße abbiegen. Der 28-jährige Motorradfahrer, der hinter ihm fuhr, setzte zum Überholvorgang an, als der Autofahrer plötzlich nach links fuhr, um in den Wichter Weg abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

