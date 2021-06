Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden durch gestürzte Radfahrer

Wintrich/Graach an der Mosel (ots)

Am 20.06.2021 kam es in der Moselregion zu zwei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Radfahrern. Zunächst stürzte eine 53-jährige Radfahrerin am späten Nachmittag auf einem Radweg in Wintrich ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Dabei zog sie sich sowohl Schürfwunden, als auch eine Handgelenksfraktur zu. Sodann verlor ein Mountainbiker am Abend in einem Waldgebiet oberhalb der Graacher Schäferei auf feuchtem Waldboden die Kontrolle über sein Gefährt und zog sich durch den anschließenden Sturz eine Risswunde am Arm sowie eine Beinverletzung zu. Beide Radfahrer mussten medizinisch versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz, ein Rettungshubschrauber und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

