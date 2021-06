Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vollstreckung eines Haftbefehls

Gerolstein (ots)

Seit Mitte April 2021 bestand gegen einen 42-jährigen Mann aus Gerolstein ein Haftbefehl, welcher bis dato trotz umfangreicher Ermittlungen nicht vollstreckt werden konnte.

Am heutigen Samstagvormittag wurde der Gesuchte dann zufällig beim Einkaufen durch eine Beamtin der Polizeiwache Gerolstein, welche sich privat unterwegs befand, in einem Markt in Gerolstein gesehen. Durch Beamte der PI Daun und der PW Gerolstein konnte der Gesuchte dann schließlich festgenommen und der JVA Trier zugeführt werden.

