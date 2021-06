Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Bettenfeld (ots)

Am Freitag, 18.06.2021, gegen 09.10 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer die L16 von Manderscheid in Richtung Bettenfeld. Ausgangs einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und anschließend frontal in die linksseitige Böschung kollidierte. Der Fahrer und seine 67-jährige Ehefrau, die sich als Beifahrerin im Pkw befand, wurden verletzt und durch das DRK in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer wurde wegen seinen erlittenen Verletzungen vorsorglich stationär aufgenommen, seine Ehefrau wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw wurde in eigener Regie geborgen und abgeschleppt.

