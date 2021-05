Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-BAB1-Anschlussstelle Bad Schwartau- Lübeck Zentrum

Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB1 bei Lübeck

Lübeck (ots)

Am Montagvormittag (31.05.2021) ist auf der BAB1 bei Lübeck eine Sattelzugmaschine gegen die Mittelschutzleitplanke geprallt. Der Fahrer des Gespanns verstarb noch am Unfallort. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die BAB1 in Richtung Süden für knapp eine Stunde voll gesperrt.

Gegen 10.00 Uhr befuhr der 59-jährige Mann aus Neumünster mit seinem Sattelzuggespann die BAB1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Bad Schwartau und Lübeck Zentrum geriet er vom rechten Fahrstreifen aus nach links über die mittlere und linke Fahrspur und prallte gegen die Mittelschutzleitplanke. Nach circa 250 Metern kam das Gefährt zum Stehen. 80 Elemente der Schutzplanke sowie der LKW wurden beschädigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Fahrer aufgrund eines plötzlich eingetretenen Krankheitszustandes die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Trotz Reanimation verstarb der 59-jährige Fahrer noch am Unfallort. Der Leichnam wurde der Rechtsmedizin Lübeck zugeführt.

Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg für knapp eine Stunde voll gesperrt werden. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber samt Notarzt im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell