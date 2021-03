Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Offener Kamin verursacht Deckenbrand

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Zu einem Brand von Deckenpaneelen kam es am Freitagabend (21 Uhr). Die Bewohner eines Einfamilienhauses am Postweg hatten zuvor ihren offenen Kamin angezündet. Offenbar aufgrund der Hitzeentwicklung des Abgasrohres gerieten die Deckenpaneele über dem Kamin in Brand. Die Bewohner versuchten zuerst den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen. Dies gelang jedoch nicht. Die hinzu gerufene Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell