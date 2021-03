Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Schönwalde a.B.-Mönchneversdorf

Holzkabelrollen entwendet und offensichtlich im See versenkt

Lübeck (ots)

Die Polizeistation Schönwalde ermittelt hinsichtlich eines Diebstahles von zwei Holzkabelrollen. Diese wurden nach jetzigem Ermittlungsstand um den 20. Februar 2021 von der Lagerstelle einer Baufirma nahe dem Angelsee in Mönchneversdorf entwendet. Die Rollen waren ursprünglich mit Breitbandkabel bestückt und haben einen Gesamtwert von 1000 Euro. Die leeren Trommeln wurden wahrscheinlich auf den zugefrorenen See an die andere Uferseite gerollt und liegen dort nun im Wasser. Die Ermittler bitten um Hinweise zu diesem Sachverhalt unter der Rufnummer 04528-510 oder per mail an schoenwalde.pst@polizei.landsh.de .

