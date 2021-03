Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher suchte erneut vergangenen Tatort auf

53879 Euskirchen (ots)

Zu einer Festnahme eines tatverdächtigen Einbrechers führte eine Mitteilung eines Zeugen am Sonntagmorgen (11.21 Uhr). Der Mann hatte eine Person am Haus seines Nachbarn gesehen. Eine Woche zuvor war bereits in dieses Haus eingebrochen worden. Anhand der damals abgegebenen Personenbeschreibung handelte es sich offensichtlich um den gleichen Tatverdächtigen. Er informierte die Polizei. Diese durchsuchte nach Betreten das Haus an der Selbachstraße. Dabei fand sie unter einer Treppe, versteckt unter Kartons, den zuvor beschriebenen Tatverdächtigen. Dabei handelte es sich um einen wohnungslosen, polizeilich bekannten 24-Jährigen. Er wurde vorläufig festgenommen.

