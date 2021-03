Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Leicht verletzt nach Wendemanöver

53925 Kall (ots)

Am 12.03.2021, gegen 20:25Uhr, befuhr ein 25jähriger PKW-Führer aus Kall die Kölner Straße (L105) in Kall in Richtung Ortsausgang. An der Einmündung Werner-Schumacher-Straße bog er zunächst nach rechts ab, überlegte es sich dann aber anders, wendete sein Fahrzeug und fuhr wieder auf die Kölner Straße auf.

Hierbei übersah er aber den PKW eines 21jährigen aus Kall, wodurch es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 25jährige PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus Schleiden entlassen werden.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

