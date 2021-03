Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Laserpointer geblendet -Polizei sucht nach Zeugen -

53879 Euskirchen (ots)

Bereits am Samstag, 06.03.2021, 22.29 Uhr wurde ein Autofahrer auf der Kirschenallee, kurz vor Erreichen der Euskirchener Heide, durch einen Laserpointer während seiner Fahrt stark geblendet. Er konnte vier Personen fußläufig auf sich zukommen sehen. Dabei handelte es sich um zwei Erwachsene mit zwei Kindern. Auf Anfrage gab der Mann an, dass die Kinder mit einem Laserpointer gespielt hätten. Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde der Autofahrer durch den Mann fortwährend beleidigt. Dann setzte die Familie ihren Fußmarsch fort und verschwand in der Dunkelheit. Eine Suche nach der Familie durch die hinzugerufene Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Personen, denen bereits im Vorfeld oder auch nach der Tat die spielenden Kinder beziehungsweise die Familie aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei unter den Telelefonummern:02251/799466 oder 02251/799-0. Auch über E-Mail: Poststelle.Euskirchen@Polizei.NRW.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell