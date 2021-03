Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Arbeitsgeräte gestohlen

Weilerswist-Lommersum (ots)

In der Walramstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zur Donnerstag in einem Rohbau mehrere Arbeitsgeräte einer beteiligten Firma. Die Diebe entkamen unentdeckt.

