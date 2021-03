Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungseinbrüche in Blankenheim und Weilerswist

53945 Blankenheim und 53919 Weilerswist (ots)

Am Freitagabend kam es zwischen 18:30Uhr und 21:20Uhr zu einem Wohnungseinbruch in Blankenheim, Frankenring.

Hierbei nutzten die Täter eine kurze Abwesenheit der Bewohner.

Die Täter verschafften sich über die Terrassentüre Zugang in die Wohnung, im Schlafzimmer durchsuchte man alle Schränke und Schubladen.

Neben Schmuck und Bargeld entwendeten die Täter auch zwei Reisepässe.

Auch in Weilerswist kam es am Freitagabend, gegen 20:00Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in der Theodor-Heuss-Straße.

Die Täter kletterten zunächst auf ein Garagendach und brachen von dort aus ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen.

Die Täter durchsuchten die ganze Wohnung und entwendeten einen höheren Bargeldbetrag.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat meldet sich bitte bei der Polizei in Euskirchen unter der Telefonnummer: 02251/799-0.

