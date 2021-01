Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet fast 1.700 Euro

Ludwigsburg (ots)

Einem Betrüger ist es gelungen, von einem 62-Jährigen in Böblingen fast 1.700 Euro zu erbeuten. Der bislang unbekannte Telefonanrufer hatte sich am Freitag letzte Woche das erste Mal bei dem Mann gemeldet und sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben. In einem Zeitraum von sechs Tagen konnte er sich das Vertrauen des 62-Jährigen erschleichen und ihn letztlich dazu bringen, den "Team Viewer" zur angeblichen Bereinigung von Schadsoftware auf seinem Computer zu installieren und insgesamt 1.700 Euro zu überweisen.

