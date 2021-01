Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 464 in Holzgerlingen gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-Jährige Peugeot-Lenkerin wollte von der Tübinger Straße nach links auf die Bundesstraße einbiegen und übersah mutmaßlich eine in Fahrtrichtung Böblingen fahrende 49-Jährige mit ihrem BMW. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

