Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall aufgrund Provokation - Unfallflucht - Feueralarm - Diebstahl in Schule - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Wilhelm-Zapf-Straße missachtete am Donnerstag gegen 11.35 Uhr eine auf der Bahnhofstraße in Richtung ZOB fahrende 50-jährige Fiat-Lenkerin die Vorfahrt einer von der Wilhelm-Zapf-Straße heranfahrenden 18-jährigen Fiat-Lenkerin. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Diebstahl von Fahrrad

Aus dem Fahrradparkhaus am Bahnhof wurde am Samstag zwischen 8.35 Uhr und 18.45 Uhr ein mit einem Kettenschloss gesichertes Fahrrad der Marke BULLS Sharptail 2, Farbe schwarz/grün im Wert von ca. 550 Euro entwendet.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Einfahren

Einen geparkten Mercedes streifte am Donnerstag eine 31-jährige VW-Lenkerin, als sie gegen 15.20 Uhr von einem Grundstück auf die Weinbachstraße einfuhr. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Aalen: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit verursachte ein 24-jähriger Opel-Lenker am Donnerstag auf der Hofherrnstraße einen Auffahrunfall, als er gegen 17.30 Uhr auf den Pkw einer 60-jährigen VW-Lenkerin auffuhr. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Oberkochen: Diebstahl in Schule

In der Dreißentalschule wurden am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr zwei Jacken entwendet, in denen sich ein Handy der Marke Samsung S 20 FE im Wert von 500 Euro sowie ein Paar Air Pods 1 der Marke Apple im Wert von ca. 180 Euro befunden hatten. Die beiden Jacken konnten am Hintereingang der Schule im Außenbereich wieder aufgefunden werden. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990

Aalen-Wasseralfingen: 14-jähriger Radfahrer gestürzt

Ein 14-jähriger Radfahrer stürzte am Donnerstag gegen 17 Uhr während der Fahrt im Einmündungsbereich Schimmelberg/Kimbernweg mit seinem Mountainbike und verletzte sich dabei. Er kam ins Krankenhaus.

Lauchheim: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Kalvarienberg/Hahnenwiese missachtete eine 78-jährige VW-Lenkerin am Donnerstag, gegen 14.45 Uhr die Vorfahrt eines darin fahrenden 65-jährigen Lkw-Lenkers und kollidierte mit diesem. An dem Pkw entstand dadurch Sachschaden von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 67-jähriger Volvo-Lenker gegen 7.45 Uhr die Straße aus Lichshöfe kommend in Fahrtrichtung Im Riegel. Als er die Kreuzung zur L 1084 überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 53-jährigen Renault-Lenkers. Durch die Kollision wurden der Renault-Lenker sowie sein 31-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Unterschneidheim: Unfall beim Überholen

Zwei Fahrzeuglenker befuhren am Donnerstag gegen 8.15 Uhr innerhalb einer Fahrzeugkolonne die L 1060 von Zöbingen kommend in Richtung Röhlingen. Als der 24-jährige Ford-Lenker die vorausfahrende 19-jährige Hyundai-Lenkerin überholten wollte, scherte diese ebenfalls zum Überholen aus, so dass es zur Kollision kam. Während sich der Ford-Lenker mit seinem Fahrzeug auf einen nahegelegenen Parkplatz begab, setzte die Verursacherin zunächst ihre Fahrt fort und kehrte nach dem Wenden zur Unfallstelle zurück. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Rainau: Auffahrunfall auf Autobahn

Auf der BAB 7 kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall. Ein 49-jähriger VW-Lenker war aus Unachtsamkeit auf den Sattelauflieger eines Sattelzuglenkers aufgefahren, der bei stockendem Verkehr auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen musste. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Mutlangen: Fußgänger gestürzt

Am Donnerstag um 19:30 Uhr stürzte in der Lindacher Straße, an der Kreuzung zur Talstraße, ein 61-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Straße alleinbeteiligt. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Feueralarm

Zu einem Feueralarm kam es am Donnerstag um 12:47 Uhr in einer Firma in der Katharinenstraße. Vor Ort stellte sich heraus, dass aufgrund einer chemischen Reaktion in einem Raum Rauch entstand. Die eintreffenden Feuerwehren aus Schwäbisch Gmünd und Straßdorf, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Wehrleuten vor Ort kamen, mussten den Raum lediglich belüften. Ein Schaden entstand nicht.

Gschwend: Feueralarm II

Vergessenes Essen löste am Freitag um kurz nach Mitternacht einen Brandalarm in der Buschbergstraße aus. Die eintreffende Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort kamen, stellte fest, dass die Herdplatte noch an und das Essen verkohlt war. Nach Lüften der Wohnung konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Ein Schaden entstand nicht.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Möhlerstraße wurde zwischen Mittwochnachmittag 15:15 Uhr und Donnerstagmorgen, 05:30 Uhr, ein PKW VW, welcher dort geparkt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Schwäbisch Gmünd: Diebstähle aus PKW

Aus einem Mercedes Sprinter, der am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr im Milchgässle abgestellt war, wurde ein schwarzer Nike Rucksack entwendet. In dem Rucksack befanden sich ein Führerschein und ein Personalausweis.

Aus einem PKW, der am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 16 Uhr in der Ziegelwiesenstraße abgestellt war, wurde ein Geldbeutel entwendet.

Heubach: Paketfahrzeug prallt gegen PKW

Am Donnerstag gegen 12:15 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem Paketfahrzeug gegen einen in der Teckstraße geparkten Ford. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Ellwangen: Unfall aufgrund Provokation

Am Donnerstag um 19:20 Uhr befuhr ein 51-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz den linken Fahrstreifen der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen bemerkte der Mercedes-Fahrer einen vorausfahrenden VW Crafter Kleintransporter, der seinerseits einen LKW und einen PKW Mercedes mit Anhänger überholte. Der 51-jährige Mercedes-Fahrer fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit an den Crafter heran und betätigte seine Lichthupe. Nach beendetem Überholvorgang scherte der Crafter wieder auf die rechte Spur ein. Der 51-Jährige scherte daraufhin unmittelbar vor dem Crafter ebenfalls auf die rechte Fahrspur ein und bremste sein Fahrzeug stark ab. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, bremste der Crafter-Lenker ebenfalls stark ab und wich auf die linke Fahrspur aus. Der 51-jährige Mercedes-Fahrer wechselte daraufhin ebenfalls auf die linke Fahrspur und betätigte erneut seine Bremse. Der Crafter wechselte deswegen zurück auf die rechte Fahrspur. Eine dem Crafter nachfolgende 23-jährige Mercedes CLA-Fahrerin bremste daraufhin ihr Fahrzeug ebenfalls stark ab, um ein Auffahren auf den Crafter zu verhindern, welcher zu diesem Zeitpunkt nur noch etwa 30 km/h schnell war. Dem CLA folgender 53-jähriger Fahrer der Daimler-Chrysler E-Klasse mit Anhänger, welcher zuvor überholt wurde, gelang es nicht mehr sein Fahrzeug vollständig abzubremsen, weswegen er auf den Mercedes der 23-Jährigen auffuhr. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Der 51-jährige Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch aufgrund des Kennzeichens ermittelt werden.

Ellwangen: Kettenreaktion

Am Donnerstag um 16:45 Uhr befuhr eine 36-jährige VW-Lenkerin die Straße An der Sechta. Aus Unachtsamkeit fuhr sie im Kreuzungsbereich zur Neunstädter Straße auf einen davorstehenden PKW Skoda einer 56-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der Skoda leicht in den Kreuzungsbereich eingeschoben. Im weiteren Verlauf streifte eine vorbeifahrende 78-jährige Hyundai-Fahrerin den Frontbereich des Skoda. Verletzt wurde niemand.

