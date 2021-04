Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Auffahrunfall im Berufsverkehr - 7 Fahrzeuge beteiligt

Fellbach: (ots)

Einen erheblichen Stau zog ein Unfall nach sich, der sich am Donnerstag gegen 14.25 Uhr auf der B 14 ereignete. Ein 31-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Waiblingen und musste ca. 1 Kilometer vor dem Kappelbergtunnel verkehrsbedingt abbremsen. Nachfolgende Autofahrer konnten teilweise nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhren in die Unfallstelle. Letztlich wurden sieben Fahrzeuge bei dem Unfall beschädigt, wobei vier davon abgeschleppt werden mussten. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 60.000 Euro. Der daraus resultierende Rückstau wirkte sich bis auf die Benzstraße / B 10 aus.

