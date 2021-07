Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Greetsiel - Unfallflucht +++ Norden - Auf Gegenfahrbahn geraten

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Ankerstraße in Greetsiel kam es zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Dienstag zwischen 14.15 Uhr und 15.55 Uhr einen grauen Opel Astra. Dadurch wurde der Opel hinten links am Stoßfänger beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein Audi-Fahrer ist am Dienstag in Norden mit einer 43-jährigen VW-Fahrerin kollidiert. Der 58-Jährige war gegen 12 Uhr mit dem Auto auf der Osterstraße unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Er stieß frontal mit der entgegenkommenden VW-Fahrerin zusammen. Sie wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell