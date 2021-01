Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unbekannter Toter in Deizisau aufgefunden

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Deizisau (ES):

Am Silvestervormittag ist ein bislang unbekannter Mann auf einem Firmengelände in der Keplerstraße in Deizisau tot aufgefunden worden. Trotz umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte er bislang noch nicht identifiziert werden. Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Mitarbeiter der Firma hatte den Leichnam gegen zehn Uhr am Fuße einer Außentreppe des Firmengebäudes entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Fremdeinwirkung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Der Mann war etwa 35 bis 45 Jahre alt, zirka 180 cm groß und um die 100 kg schwer. Er hat dunkle Haare, einen Vollbart und war Brillenträger. Bekleidet war der Unbekannte mit einer braunen Kunstlederjacke, einer grauen Sweatjacke, einem gelben T-Shirt, einer grauen Jogginghose, schwarzen Socken sowie schwarzen Kunststoff-Clogs. Der Mann hat auf beiden Oberarmen größere Tätowierungen.

Sachdienliche Hinweise zur Identität des Toten werden an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 erbeten. (ms)

Hinweis an die Redaktionen:

Lichtbilder des Toten, seiner Bekleidung und der Tätowierungen werden per Email übersandt. Bilder können auch unter folgendem Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/deizisau-unbekannter-toter/ dem Fahndungsportal des Landeskriminalamts Stuttgart entnommen werden.

Die Lichtbilder sind nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit der Identifizierung freigegeben. Wir bitten nach Erledigung, die Bilder zu löschen/aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal, Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell