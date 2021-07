Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 10./11.07.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 10./11.07.2021

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Jugendliche ohne Führerschein auf Roller erwischt Im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wird sich eine 16-jährige Südbrookmerländerin verantworten müssen. Auf diese war eine Auricher Polizeistreife in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund eines defekten Rücklichtes aufmerksam geworden. Der Roller wurde gegen 01:00 Uhr auf der Emder Straße in Richtung Aurich geführt, wo schließlich eine Verkehrskontrolle folgte. Da die Jugendliche nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis für das Führen des Kleinkraftrades verfügte, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Jugendliche wurde von der Streife nach Hause verbracht.

Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, kam es in Moordorf, auf der Auricher Straße, etwa in Höhe Brauers Trift, zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Auricherin befuhr mit ihrem Pkw die Auricher Straße in Fahrtrichtung Emden und hatte hierbei 3 weitere Insassen (einen 33-jährigen, einen 60-jährigen und eine 59-jährige Auricherin) in ihrem Pkw. Als die junge Frau aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste, übersah dies die nachfolgende 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Aurich und fuhr auf. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden alle Fahrzeuginsassen beider Pkw verletzt und wurden mit Rettungswagen auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu verhältnismäßig leichten Verletzungen, jedoch war eine Untersuchung aller Insassen aufgrund der erhöhten Aufprallgeschwindigkeit geboten. Entsprechend kam es an der Unfallstelle zu einem größeren Aufgebot von Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst. Die Fahrbahn war aufgrund der Gesamtumstände und der durchzuführenden Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde vollgesperrt.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norderney - Alkoholisierter Radfahrer Samstagnacht wurde ein 25-järiger Radfahrer in der Bülowallee durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass dieser erheblich alkoholisiert gewesen ist. Ein zunächst durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, somit war seine Weiterfahrt beendet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Streitigkeiten

In der Nacht zu Sonntag kam es zwischen zwei alkoholisierten Urlaubern (20 u. 23 Jahre) in Upleward zu Streitigkeiten. Dabei soll es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen gekommen sein. Der 23-jährige Urlauber wurde leicht verletzt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Fulkum - Trunkenheitsfahrt nach handfester Auseinandersetzung Nach einer Veranstaltung auf dem Sportplatz in Fulkum kam es am Sonnabend, gegen 21:30 Uhr, zu einer handfesten, körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen Moormerländer und einem 27-Jährigen aus der Stadt Norden. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 25-jährige Moormerländer einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte, obwohl er nicht unerheblich unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Durch die Polizei Esens wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Randalierer in der Innenstadt In der Nacht zu Sonntag verständigten aufmerksame Bürger die Polizei und teilten randalierende Personen in der Wittmunder Fußgängerzone mit. Umgehend entsandte Polizeibeamte konnten in der Innenstadt die Personalien von zwei heranwachsenden Wittmundern feststellen. Noch in der Nacht, sowie am folgenden Morgen, wurden diverse Sachbeschädigungen im Bereich der Innenstadt zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen. Telefon: 04462-9110.

