Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Lack zerkratzt +++ Lütetsburg - Neun Verletzte bei Verkehrsunfall

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Lack zerkratzt

In Großheide hat ein Unbekannter im Linienweg einen VW Tiguan zerkratzt. Zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr stand der Wagen im Waldbereich in Fahrtrichtung Großheider Straße. Der Täter zerkratzte die beiden Fahrzeugseiten, die Motorhaube und den Kofferraumdeckel. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Neun Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Lütetsburg sind am Sonntag insgesamt neun Personen verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand wollte ein 40-jähriger Mann mit seinem Renault Kastenwagen aus dem Kreisverkehr auf die B72 in Richtung Norddeich fahren. Hierbei übersah er offenbar den Rückstau des Verkehrs und fuhr auf einen haltenden Audi auf, der dadurch auf einen Seat geschoben wurde. Eine nachfolgende Renault-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls mit den Autos. Es wurden insgesamt neun Personen leicht verletzt, darunter vier Kinder. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell