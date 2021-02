Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup

Extertal - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) Zwei Zigarettenautomaten waren in der Nacht von Freitag auf Samstag das Ziel unbekannter Täter. Sowohl in Dörentrup - Humfeld an der Bundesstraße als auch an der Hummerbrucher Straße in Bösingfeld öffneten die Täter die Automaten mit brachialer Gewalt unter dem Einsatz von Werkzeugen und entnahmen zumindest Teile der Inhalte. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, denen in der Nacht an der Bundesstraße, etwa in Höhe der Einmündung Plaß oder an der Hummerbrucher Straße in Höhe der Einmündung der Südstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell