POL-LIP: Lemgo - Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Freitagnachmittag, 16.00 Uhr bis Samstagmorgen, 09.00 Uhr versuchten unbekannte Täter, im Ortsteil Hörstmar in ein Wohnhaus in der Straße Hofbrede einzudringen. Mit einem Werkzeug versuchten sie, die aus massivem Holz bestehende Hauseingangstür aufzubrechen. Diese hielt jedoch den Versuchen stand, so dass die Täter nicht ins Haus gelangten. An der Tür entstand ein erheblicher Sachschaden. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem umliegenden Wohngebiet aufgefallen sind, melden ihre Beobachtungen bitte an die Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

