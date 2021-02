Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mann randaliert vor Geldinstitut.

Lippe (ots)

Mittwochmittag randalierte ein 44-jähriger Mann aus Bielefeld vor und in einem Geldinstitut an der Rudolph-Brandes-Allee. Gegen 12:50 Uhr beabsichtigte er an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Dabei beschimpfte er Angestellte und Kunden des Instituts und er trat gegen eine Glasabtrennung. Vor der Tür der Bank ließ der 44-Jährige seinen Aggressionen weiterhin freien Lauf, so dass zwei Mitarbeitende der Bank den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten mussten. Der Bielefelder soll vor der Bank einen Mann getreten haben. Dieser wird gebeten sich als Zeuge des Vorfalls beim Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell