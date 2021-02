Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Sachbeschädigung am Nahkauf.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag begingen bislang Unbekannte Sachbeschädigungen auf dem Gelände des "Nahkaufs" an der Barntruper Straße. Die Täter beschädigten eine Glasscheibe und beschmierten Postkästen mit Farbe. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

