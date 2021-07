Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Roller in Brand geraten +++ Norden - Radfahrer war betrunken +++ Norden - Betrunkene Radfahrerin kollidiert mit Autofahrer

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Roller in Brand geraten

Ein Motorroller ist am Montagnachmittag in Norden in Brand geraten. Auf einem Grundstück im Flökershauser Weg kam es nach ersten Erkenntnissen bei Reparaturarbeiten an dem Fahrzeug zu einem Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Roller wurde komplett zerstört und das dortige Wohnhaus leicht beschädigt. Personen wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer war betrunken

Ein betrunkener Radfahrer ist am Montag in Norden von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten hielten den 42-jährigen Mann gegen 15.30 Uhr im Neuen Weg an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 42-Jährigen untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Norden - Betrunkene Radfahrerin kollidiert mit Autofahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einer betrunkenen Radfahrerin kam es am Montag in Norden. Die 36 Jahre alte Frau war gegen 15.15 Uhr mit dem Rad auf dem Kurzen Weg unterwegs und überquerte nach ersten Erkenntnissen die Osterstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie stieß mit einem 21 Jahre alten BMW-Fahrer zusammen und wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau einen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille fest. Der 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

