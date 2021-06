Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Schulzentrum - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es zum Einbruch in das Schulzentrum Süd in der Poppenbütteler Straße in Norderstedt gekommen, zu dem die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Zwischen Freitagabend (11.06.2021) und Sonntagvormittag (13.06.2021) verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zugang zu dem Gebäude und entwendeten mehrere Feuerlöscher.

Zudem randalierten die Täter in einigen Räumen und richtete Sachschaden mindestens im mittleren dreistelligen Bereich an.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen am Sonntagvormittag eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell