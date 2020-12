Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Fahrt zu Ende

Ein unter Drogen stehender 25-Jähriger musste am Mittwoch sein Auto in Giengen stehen lassen.

Ulm (ots)

Der Polizeistreife fiel der Mercedes in der Memminger Straße auf. Kurz vor 1 Uhr stoppten sie das Auto. Am Steuer saß ein 25-Jähriger. Der schien unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt Blut ab. Sein Auto musste der Mann stehen lassen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss entgegen.

Hinweis der Polizei: Auch in Zeiten von Corona lässt die Polizei die Verkehrssicherheitsarbeit nicht aus den Augen. Denn im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle sowie körperliche und geistige Fitness!

