Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Feuer auf Firmengelände

Mittwochnacht rückte die Feuer zu einem Brand in Wain aus.

UlmUlm (ots)

Ein Zeuge meldete über Notruf ein Feuer auf einem Firmengelände in der Poststraße. In einer Firmenhalle brannte es. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Durch das Feuer wurden Teile der Halle beschädigt. Verletzte gab es keine. Den Schaden beträgt mindestens 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+++++++ 2289469

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell