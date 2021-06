Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Köhnholz

Verkehrsunfall mit einem 13-jähigen Radfahrer

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Tage um 13.30 Uhr ist es in Elmshorn in der Straße Köhnholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer gekommen, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 13-jährige Elmshorner mit seinem Fahrrad die Rehmkestraße und kreuzte anschließend die Straße Köhnholz. Dabei übersah der Junge einen PKW Mercedes CLK, der die Straße Köhnholz von Klein Nordende kommend in Richtung Elmshorn befuhr.

Durch die Kollision mit dem Mercedes stürzte der Junge und zog sich eine leichte Kopfwunde und eine erhebliche Wunde am Bein zu. Der Mercedes-Fahrer, ein 79-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg, blieb unverletzt.

Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in eine Hamburger Klinik gebracht.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.150,-EUR .

