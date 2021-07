POL-AUR: Südbrookmerland/Engerhafe - Autofahrerin mit Bushaltestelle kollidiert +++ Aurich - Unfallflucht +++ Aurich - Radfahrer gestürzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Engerhafe - Autofahrerin mit Bushaltestelle kollidiert

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch in Südbrookmerland mit einem Buswartehaus kollidiert. Die 21-Jährige war nach ersten Erkenntnissen gegen 20.10 Uhr auf der Norder Straße in Engerhafe in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als sie mit ihrem BMW ins Schleudern geriet. Sie kam nach der Kreuzung Kirchwyk/Engerhafer Loog nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Buswartehaus, das dadurch zerstört wurde. Die Frau und ihr Beifahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfallflucht

In der Auricher Innenstadt kam es am Montagabend zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen 18 Uhr und 19 Uhr in der Von-Tirpitz-Straße einen VW Golf. An dem Wagen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Radfahrer gestürzt

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Heranwachsende war gegen 7.30 Uhr auf dem Fahrradweg "Hoher Wall" entlang der B72 unterwegs und wollte die Friedhofstraße überqueren. Aufgrund eines Audi-Fahrers auf der Friedhofstraße musste der 18-Jährige nach ersten Erkenntnissen stark abbremsen und stürzte. Er wurde verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer des silbernen Audi A4 setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise auf den beteiligten Autofahrer unter Telefon 04941 606215.

