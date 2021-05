Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Philippsburg - BMW-Cabrio von Firmengelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Philippsburg (ots)

Vom Firmengrundstück einer in der Backhausstraße in Philippsburg ansässigen Kraftfahrzeug-Service-Firma wurde in der Nacht zum Dienstag ein BMW-Cabrio im Wert von etwa 6.000 Euro gestohlen.

Dabei handelt es sich um einen 20 Jahre alten BMW des Typs 330 CI, Farbe hellgrün mit schwarzem Cabrio-Verdeck und versehen mit dem amtlichen Kennzeichen KA-AF 2298. Das Fahrzeug ist tiefergelegt worden und beim Betrieb auffällig laut.

Wer Hinweise zum Verbleib des Cabrios oder zu einem noch unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

