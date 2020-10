Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Mülleimer beschädigt - Zeugin bespuckt und beleidigt

Leipzig (ots)

Am Samstagabend trat ein Mann gegen einen Mülleimer im Hauptbahnhof Leipzig und beschädigte diesen. Als eine Mitarbeiterin von "Abellio" den Mann zur Rede stellen wollte, bespuckte und beleidigte er die 27-Jährige. In der Folge wollte diese den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, wurde dabei jedoch am Ringfinger verletzt.

Die Bundespolizei Leipzig leitete gegen den 26-jährigen Deutschen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung ein. Als der Leipziger die Wache verließ, kündigte er lautstark an, dass "man sich wiedersehen werde". Anmerkung der Redaktion: ...hoffentlich vor Gericht!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Yvonne Manger

Telefon: 0341-99799 107

Mobil: 0173-2766341

E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell