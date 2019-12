Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrer entreißt Einkaufstasche

Ratzeburg (ots)

05. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 04.12.2019 Ahrensburg Am 04.12.2019, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Straße Reeshoop in Ahrensburg zu einem Straßenraub. Eine 63-jährige Frau aus Ahrensburg ging auf dem Gehweg der Straße Reeshoop in Richtung des Schwimmbades Badlantic. Auf Höhe der Hausnummer 30 kam plötzlich ein Radfahrer "von hinten" und entriss fahrender Weise der Frau eine ihrer Einkaufstaschen. Der Täter ist dann nach dem Raub mit seinem Fahrrad unerkannt in Richtung "Am Alten Markt" geflüchtet. Die Ahrensburgerin beschreibt den Täter wie folgt:

- männlich - schlanke Figur - dunkel gekleidet - dunkle Pudelmütze

Er fuhr ein dunkles Herrenrad.

Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist ein Fahrradfahrer aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

