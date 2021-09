Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines Quads

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Nacht von Sonntag, 05.09.2021, auf Montag, 06.09.2021, in Barßel zum Diebstahl eines Quads. Das Fahrzeug war in einem Carport am Rosenweg in Barßel OT Harkebrügge abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel, unter 04499-922200, entgegen.

Bösel - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Unbekannte/r Täter entwendet in der Nacht von Donnerstag, 09.09.2021, auf Freitag, 10.09.2021, einen Motorroller. Das Fahrzeug war in einem Carport an der Straße "Zu den Tannen" in Bösel abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel, unter 04494-922620, entgegen.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 10.09.2021, um 15:56 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 26-jährigen Böseler, welcher mit seinem PKW die Kolpingstraße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, so dass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Weiterhin wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 10.09.2021, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 11:50 Uhr, kam es an der Straße Burkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in einer sog. Parkbucht abgestellter VW Polo wurde am linken Außenspiegel, durch ein vermutlich vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe, unter 04491-93160, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell