Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Personenkontrolle mit Fund von Drogen

Neuwied (ots)

Dienstag, 13.04.2021, 12:00 Uhr

56564 Neuwied, Bahnhof

Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte eine Streife der Polizei Neuwied am Bahnhof in Neuwied einen 32-jährigen Mann kontrollieren. Bei seiner Durchsuchung konnten geringe Mengen an Amfetamin und Tilidin aufgefunden und sichergestellt werden. Den wohnsitzlosen Mann erwarten die entsprechenden Strafanzeigen.

