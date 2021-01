Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kartons mit Schutzmasken gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (27.01.) ist die Polizei zu einem Krankenhaus in der Ferrenbergstraße gerufen worden, nachdem dort der Verlust von FFP2-Masken aufgefallen war.

Aus einem Lagerraum fehlten insgesamt fünf Kartons mit den Schutzmasken im Bestand. Aufbruchspuren wurden an der Lagerraumtür nicht festgestellt.

Es handelt sich um 5.000 Masken im Wert von circa 5.000 Euro, die für den Krankenhausbetrieb notwendig sind. Als der Lagerbestand am 18.01. überprüft wurde, waren die Kartons mit den Masken noch da und bereits am 25.01. fiel der fehlende Bestand auf. Trotz intensiver Recherche konnte man die hohe Anzahl an fehlenden Masken nicht nachvollziehen, so dass von einem Diebstahl ausgegangen werden muss.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell