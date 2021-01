Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Intensive Vermisstensuche rettet Seniorin das Leben

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Freitag (22.01.) wurde die Polizei gegen 05:00 Uhr morgens zu einem Altenwohnheim in der Helene-Stöcker-Straße gerufen.

Eine 82-jährige Seniorin war von den Pflegekräften der Einrichtung letztmalig kurz vor Mitternacht gesehen worden; in der Nacht gegen 02:00 Uhr war aufgefallen, dass sie nicht mehr in ihrem Zimmer war. Die unter anderem an Demenz leidende Dame befand sich nach einer ersten Einschätzung in ernsthafter Gefahr, da sie trotz herrschender nasskalter Witterung bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt lediglich mit einem Nachthemd bekleidet war.

Nach mehrstündigen intensiven Suchmaßnahmen der Pflegekräfte sowie der Streifenwagenbesatzungen des Nacht- und Frühdienstes konnte die Vermisste trotz noch herrschender Dunkelheit gegen 06:30 Uhr gefunden werden. Sie war offenbar gestürzt und lag zwischen einer Hecke und einer Gebäudewand auf einem Grünstreifen am Boden.

Die Seniorin war zunächst nicht ansprechbar und stark unterkühlt. Sie wurde nach sofortigen Erste-Hilfe-Maßnahmen der Einsatzkräfte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Unterkühlung bestand Lebensgefahr, so dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden musste.

Die Polizei bittet Angehörige und Pflegende für zukünftige ähnlich gelagerte Vermisstenfälle darum, sich unverzüglich an die Polizei zu wenden.

Je höher die Gefährdung für die Gesundheit einer Person einzuschätzen ist, desto früher ist eine Kontaktaufnahme über den Notruf 110 sinnvoll.

Dabei sind insbesondere das Alter des vermissten Menschen, mögliche Erkrankungen und -gerade jetzt im Winter- auch die herrschenden Witterungsverhältnisse zu berücksichtigen. (ct)

