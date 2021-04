Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Contwig (ots)

Zwischen Freitag, dem 02.04., 18:00 Uhr und Samstag, dem 03.04., 05:00 Uhr wurde ein, in der Zweibrücker Straße, vor dem Anwesen Nr. 23 abgestellter roter Toyota Corolla beschädigt. Der PKW wurde durch seine Besitzerin mit Beschädigungen an der hinteren, rechten Tür und am hinteren, rechten Kotflügel festgestellt. Die Schäden, die vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands beigefügt wurden, belaufen sich auf ca. EUR 3000 | pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell