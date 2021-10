Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 31.10.2021

Salzgitter (ots)

Samstag, 30.10.2021, 07:00 Uhr: Verkehrsunfallflucht

Am Morgen des gestrigen Samstages wurde die Polizei zu einem beschädigten Pkw in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Salzgitter gerufen. Vor Ort konnte neben dem zerkratzten und eingedellten Pkw ein auf dem Boden liegender E-Scooter aufgefunden werden. Das Schadensbild an dem Pkw korrespondierte mit den Baumaßen des E-Scooter. Bei dem Tatmittel handelt es sich um ein Exemplar der im Gebiet der Stadt Salzgitter zur freien Anmietung zur Verfügung stehenden Scooter. Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000,00 Euro. Zeugen für den Unfallhergang werden gebeten, sich unter 05341-1897 0 mit der Polizei Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Samstag, 30.10.2021, gegen 12:20 Uhr: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstagmittag erhielt die Polizei Salzgitter Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Gießereistraße in Salzgitter-Heerte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 28-Jähriger im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw Volkswagen verloren hatte und gegen mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrsmasten kollidiert war. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest am Unfallort bestätigte den Verdacht. Dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall wurde der Beschuldigte nicht verletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Sonntag, 31.10.2021, 02:00 Uhr: Streitigkeiten während einer Feierlichkeit

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zu lautstark streitenden Gästen einer Halloweenfeier in einem Kleingartenverein in der Neißestraße gerufen. Die 45-Jährige Streitsuchende glaubte ihren Autoschlüssel gestohlen, wurde allerdings auch durch ihre erhebliche Alkoholisierung, über diesen Umstand getäuscht. Die eingesetzten Beamten konnten gemeinsam mit der Frau den Schlüssel finden, sodass auch die gesamte Feier einen friedlichen Verlauf nehmen konnte.

