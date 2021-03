Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Mann macht Feuer - Hecke brennt

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Samstagmittag, 13.03.2021, in Todtmoos vor einem Mehrfamilienhaus mehrere Gegenstände verbrannt. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über. Gegen 13:30 Uhr war das Feuer von Bewohner des Hauses bemerkt und gelöscht worden. Die Hecke wurde auf einer Länge von rund zwei Metern beschädigt. Der 28-jährige Tatverdächtige, der auch in seiner Wohnung randaliert hatte, wurde in Gewahrsam genommen. Er stand unter Alkoholeinfluss.

