Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hundestaffel, Stadtreviere Freiburg und Führungsgruppe der Kriminalpolizei, unter neuer Leitung - Stadt Freiburg gratuliert

Freiburg (ots)

Fast 30 Polizeihunde haben bereits seit Juni vergangenen Jahres einen neuen Chef. Der 51jährige Erster Polizeihauptkommissar Spencer Diringer ist neuer Leiter der Polizeihundeführerstaffel und somit ebenso Vorgesetzter der 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche sich von zwei Standorten der Polizeihundeführerstaffel - Umkirch und Lörrach - um den gesamten Präsidiumsbereich kümmern.

1986 in Coburg beim Bundesgrenzschutz eingestellt wechselte Diringer 1994 zur Landespolizei Baden-Württemberg. Nach seinem Studium an der Hochschule der Polizei 2001 bekleidete er diverse operative Funktionen wie beispielsweise die Postenleitung des Polizeipostens Freiburg-Stühlinger oder zuletzt des Polizeipostens Freiburg-Weststadt. Der Vater zweier erwachsener Kinder fühlt sich bestens gewappnet, um nun die Arbeit der Hundeführer/innen sowie ihrer Hunde - u.a. Rauschgift-, Sprengstoff- und Brandmittelspürhunde - zu koordinieren.

Der 43jährige Polizeioberrat Ulrich Hildenbrand freut sich auf die Aufgabe, das größte Polizeirevier Baden-Württembergs leiten zu dürfen. Der Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Freiburg-Nord ist geprägt von vitalem und urbanen Leben - allerdings auch mit Schattenseiten. "Es ist Ansporn und Herausforderung für jede/n einzelne/n Polizisten/Polizistin, hier für ein sicheres Miteinander zu sorgen.", so Hildenbrand.

Nach Abitur und Wehrdienst studierte er 1998 an der Hochschule der Polizei und lernte im Anschluss in der damaligen Polizeidirektion Emmendingen den Polizeidienst durch Stationen im Streifen- und Verkehrsdienst von der Pike auf. Nach seinem Aufstieg in den höheren Dienst 2011 bekleidete er diverse Funktionen wie beispielsweise zuletzt seit 2017 die Leitung des Polizeireviers Waldkirch. Zudem war er langjähriger Leiter der sogenannten Anti-Konflikt-Teams, welche in Freiburg bei Einsatzlagen zunächst versuchen kommunikative Lösungen zu finden. Auch daher ist ihm bestens bekannt, dass aus der Öffentlichkeit oder von einzelnen Interessengruppen teilweise erheblich divergierende Ansprüche und Forderungen an polizeiliches Handeln und Einschreiten gestellt werden. Die bewährte enge Zusammenarbeit des Innenstadtreviers mit Behörden, politischen Gremien aber auch Vereinen und Organisationen ist ihm weiterhin sehr wichtig.

Die Leitung des Polizeireviers Freiburg-Süd hat Polizeioberrat Thomas Hagnberger inne. Der 54jährige Vater zweier Kinder wurde nach einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker 1987 bei der Landespolizei Baden-Württemberg eingestellt. Es folgten unterschiedliche Verwendungen in Stuttgart, Rheinfelden, Freiburg und Lahr. Zuletzt leitete er für mehrere Jahre das Polizeirevier Breisach.

Die Besonderheit des Polizeireviers Freiburg-Süd liegt sicherlich u.a. in der Kombination eines Stadt- sowie eines Flächenreviers im Landkreis mit seinen 15 Gemeinden und über 400 Quadratkilometer Fläche.

Am 22. Februar 2021 nahmen POR Hagnberger und POR Hildenbrand die Verfügung zur Bestellung zum Revierleiter aus den Händen von Polizeipräsident Semling entgegen. Als Leiter der Schutzpolizeidirektion hatte Leitender Polizeidirektor Uwe Oldenburg als einer der Ersten Gelegenheit zu gratulieren.

Auch bei der Kriminalpolizeidirektion durfte das Polizeipräsidium Freiburg eine neue Führungskraft begrüßen. Nach nunmehr fast acht Jahren zieht es einen vielen Kolleginnen und Kollegen bekannten wieder zurück nach Freiburg. Im Jahr 2013, noch vor der Umsetzung der Reform der Polizei des Landes Baden-Württemberg, verließ Kriminaldirektor Raoul Hackenjos die Kriminalpolizei Freiburg, um eine Führungsfunktion im Polizeipräsidium Einsatz wahrzunehmen.

Der 49jährige Hackenjos wurde 1991 in den Polizeidienst eingestellt und absolvierte seine Ausbildung für den mittleren Dienst der Schutzpolizei bei der damaligen 4. Bereitschaftspolizeiabteilung Lahr. Nach seinem Studium bei der Fachhochschule der Polizei gelang ihm 2006 der Aufstieg in den höheren Dienst, wo er ab 2007 innerhalb der Kriminalpolizei Freiburg in diversen Funktionen tätig war. So verwundert es wenig, dass Hackenjos gerne ins Polizeipräsidium Freiburg zurückkehrt:

"Und wieder habe ich die Gunst in meine Wunschverwendung als Leiter der Führungsgruppe und Stellvertreter des Leiters, aber nun der Kriminalpolizeidirektion des PP Freiburg, wechseln zu dürfen. Ich empfinde diese neue Aufgabe, der ich mit Respekt begegne, als große Chance und Herausforderung und freue mich sehr auf die Arbeit und Zusammenarbeit mit der Leitung und der "Mannschaft" der Kriminalpolizeidirektion Freiburg."

Oberbürgermeister Martin Horn begrüßt ebenfalls die neuen Kollegen in Führungsfunktionen im Stadtgebiet Freiburg: "Auch im Namen der Stadt Freiburg ein herzliches Willkommen an die vier neuen Führungskräfte und Revierleitungen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und die Fortführung der guten, engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit - die wir von meiner Seite aus gerne weiter ausbauen! Die Arbeitsleistung, die in den beiden Revieren geleistet wird, ist enorm - und Ihr engagierter Einsatz von enormer Bedeutung für unsere Stadt und die Bürgerinnen und Bürger."

